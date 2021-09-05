Под Кандалакшей в ДТП погибла женщина-пешеход

Иномарка после столкновения с женщиной улетела в кювет. Фото: vk.com/kandaone

4 сентября в Кандалакшском районе произошла смертельная авария - погибла женщина.

- В 21.15 на 1147 километре автодороги Р-21 "Кола" водитель Renault Sandero, двигаясь со стороны Санкт-Петербурга в сторону Мурманска, допустил наезд на пешехода, которая находилась на проезжей части дороги. Автомобиль съехал с дороги в кювет. В результате ДТП пешеход погибла на месте, водитель и пассажир автомобиля Renault получили телесные повреждения и были обслужены в медицинском учреждении! Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. По данному факту проводится проверка, - сообщила инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

ДТП произошло рядом с бывшим постом ГИБДД.

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