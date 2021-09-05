В Мурманской области выступят "Отпетые мошенники" и Миша Марвин

Перед жителями и гостями Оленегорска выступят "Отпетые мошенники". Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

11 сентября будет праздноваться День города в Оленегорске - ему исполняется 72 года.

В качестве музыкального подарка перед северянами выступит группа "Отпетые мошенники" и Миша Марвин. Концерт запланирован на 20.00 после парада невест, после него состоится салют.

Большой праздник состоится 11 сентября. Фото: администрация города

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