5 сентября в Мурманской области сохранится сильный ветер. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С пятницы северяне проходят испытание погодой - в Мурманской области, как и обещали синоптики, бушует сильный ветер и льет дождь.

К воскресенью, 5 сентября, осадки уменьшились, но вот на улице все также холодно.

Как предупреждает региональное МЧС, сегодня в области сохранится сильный ветер.

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