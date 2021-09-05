В Архангельске предложили поставить памятник Никите Хрущеву

Памятник Никите Хрущеву предложили установить в Архангельске. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Архангельске может появиться памятник Никите Хрущеву. С такой инициативой выступил местный архитектор, краевед и историк Юрий Барашков. Идею он озвучил во время встречи с мэром Архангельска Дмитрием Моревым, на которой обсуждалось дальнейшее развитие города.

- По его мнению, в будущем необходимо «рапахнуть» улицу Поморскую на реку, обсудить возможность переноса памятника юнгам Северного флота на мемориал, а также установки памятника Никите Хрущеву. По итогам его визита в Архангельск в 1962 году началось интенсивное развитие города, - сообщили в мэрии города.

Дмитрий Морев пообещал рассмотреть эту инициативу.

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