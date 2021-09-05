У "Алеши" в Мурманске появился парклет

Парклет - это платформа со скамейками и столиками. Фото: правительство Мурманской области

Этим летом в Мурманске появились новые зоны отдыха - парклеты (платформы с деревяннями скамейками, столами и растениями). Так, одну можно увидеть на улице Воровского еще одну - у "Меридиана".

А на днях парклет установили у мемориала "Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны" - рядом с аллеей городов-героев на нижней площадке.

Парклет появился на нижней площадке мемориала. Фото: vk.com/murman.voopik

При этом к выбору локации не все северяне отнеслись положительно. Несмотря на то, что у памятника нет ни одной скамейки, чтобы пожилые люди или инвалиды могли отдохнуть, установку парклета некоторые назвали "пикником у "Алеши". Полярное мнение - хорошо, что у мемориала, куда не очень легко подняться, появилось место для того, чтобы перевести дух.

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