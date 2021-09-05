В Мурманске сотрудники ДПС помогли девушке завести автомобиль

Сотрудники ГИБДД помогли девушке добраться домой. Фото: УГИБДД по Мурманской области

Сотрудники ДПС помогли жительнице Никеля, у которой в Мурманске ночью разрядился аккумулятор. Во время патрулирования они обратили внимание на стоящую на обочине машину и поинтересовались у водителя, нужна ли помощь.

Девушка пояснила, что ехала в Никель, когда у нее внезапно заглох автомобиль. Сотрудники осмотрели машину, выявили неполадку и стали пытаться подзарядить аккумулятор, но у водителя не оказалось проводов, которые в народе называют "крокодилами".

Тогда они связались с коллегами, они привезли необходимое оборудование и зарядили аккумулятор. После чего сотрудники

проследовали за девушкой какое-то время, чтобы убедиться, что с ней все в порядке. Девушка благополучно добралась домой и передала благодарность в адрес сотрудников - старшего лейтенанта Ивана Майлатова и старшего лейтенанта Григория Баракова за помощь на дороге.

- Для нее она оказалась очень важна, потому что в самом Мурманске у девушки не было никого, кто бы смог ей помочь. Сами же полицейские считают, что взаимовыручка и помощь на дороге является неотъемлемой частью их службы, ведь за рулем может случиться всякое, - сообщает пресс-служба ГИБДД по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске заготовили 93 литра антиковидной плазмы. Ее будут использовать для заболевших коронавирусом (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru