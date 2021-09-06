Северный флот к отопительному сезону 2021-2022 готов

Военные к новому отопительному сезону готовы. Фото: Олег УКЛАДОВ

Северный флот отчитался о готовности казарменно-жилищного фонда и коммунального хозяйства к отопительному сезону. К зиме готово 100% объектов.

- В отопительный период Северный флот обеспечит коммунальными услугами более 2,6 тысячи объектов казарменно-жилищного фонда, для этого будет задействовано 185 котельных и 19 центральный тепловой пункт и без малого 800 километров сетей теплоснабжения, - сообщил Владимир Белевцев, начальник филиала ФГБУ «Центральное жилищно-коммунальное управление» Минобороны России по ОСК СФ.

Летом военные коммунальщики отремонтировали оборудование теплогенерирующих объектов, провели гидравлические испытания котельных, проверили прочность тепловых сетей, промыли их и провели опрессовку зданий. Запасы твердого топлива сформированы на два месяца вперед, и составляют 18 тысяч тонн, мазута - на полтора месяца, более 6 тысяч тонн. Весь запас топлива выше нормативного на 20%.

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