В Мурманске сильный ветер повалил деревья

На улице Морской ветер повалил деревья. Фото: Игорь Юрьев

3 сентября в Мурманской области ухудшилась и без того безрадостная погода. Северяне столкнулись с сильным дождем и ветром.

Наблюдать последствия непогоды можно в Мурманске.

- На улице Морской ветром повалило деревья. Управляющей компании нет дела. Уже несколько дней лежит, - написал в группе "Мурманск" Игорь Юрьев.

Синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится в течение 4 сентября.

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