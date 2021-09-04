В Мурманске сильный ветер повалил деревья

На улице Морской ветер повалил деревья. Фото: Игорь Юрьев
3 сентября в Мурманской области ухудшилась и без того безрадостная погода. Северяне столкнулись с сильным дождем и ветром.
Наблюдать последствия непогоды можно в Мурманске.
- На улице Морской ветром повалило деревья. Управляющей компании нет дела. Уже несколько дней лежит, - написал в группе "Мурманск" Игорь Юрьев.
Синоптики предупреждают, что сильный ветер сохранится в течение 4 сентября.
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