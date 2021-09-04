Мурманский драмтеатр перед открытием сезона покажет детский спектакль

4 сентября состоится премьера спектакля "Чиполлино". Фото: драмтеатр

Свой 83-й театральный сезон Мурманский областной драматический театр откроется 22 сентября спектаклем "Женитьба" по пьесе Николая Гоголя.

Но уже 4 сентября юного зрителя ждет культурный подарок в виде премьеры спектакля "Чиполлино".

Фото: драмтеатр

- Показ пройдет в рамках акции «В театр всей семьей» и будет посвящен началу нового учебного года. Это значит, что билеты на спектакль можно приобрести с 40% скидкой! Стоимость билетов – 180-240 рублей. Премьера спектакля состоится в ДК им.Кирова 4 сентября в 15 часов. Телефон для справок: 520-522, - сообщили в театре.

Пока здание драмтеатра не сдано после реконструкции, северяне будут смотреть спектакли на сцене ДК им. Кирова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманске и Североморске пройдут концерты оркестра Спивакова. Билеты уже в продаже (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru