Первый канал покажет выступление капитана "Сборной Снежногорска" по КВН

Капитан сборной Сергей Жариков сыграл в «Голосящем КиВиНе 2021». Фото: vk.com/snezhnogorskkvn

Те, кто соскучился по выступлениям Сборной Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" - команда не играет в этом сезоне Высшей Лиги - могут увидеть ее по телевизору. Правда, не в полном составе.

4 сентября в 21.20 Первый канал покажет запись гала-концерта музыкального фестиваля «Голосящий КиВиН 2021».

- Игра прошла 17 июля в Светлогорске, за главные награды боролись 16 команд КВН. В этом году в фестивале в составе команды "Неудержимый Джо" принимал участие наш Серега Жариков. Приоткроем секрет - команда получила -" Большой КиВиН в Светлом", - сообщили представители команды.

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