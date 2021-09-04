Команда «Ромуальд Муклевич» обнаружила сторожевой корабль «Туман». Фото: function.mil.ru

Из экспедиции в Мурманск вернулось гидрографическое судно «Ромуальд Муклевич». Команда корабля приняла участие в комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну». Кроме судна «Ромуальд Муклевич» в экспедиции приняли участие 10 кораблей, судов и катеров Северного флота. Число участников превысило 200 человек.

– Судно «Ромуальд Муклевич» вело поиски в акватории Баренцева и Карского морей. По предварительным итогам, экспедиция обнаружила один боевой корабль, шесть судов, одно судно-мишень, два самолета - А-20 «Бостон» и И-153. Также подтверждены координаты семи кораблей, погибших в годы Великой Отечественной войны, в том числе местоположение подводных лодок К-2 и Д-3 «Красногвардеец», – сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

По предварительным данным, членам экспедиции удалось обнаружить легендарный сторожевой корабль «Туман». Он погиб, сражаясь с тремя фашистскими эсминцами, 10 августа 1941 года.

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