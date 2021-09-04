Завершены поиски двух сестер-школьниц в Мончегорске

Девочки не пришли домой после уроков. Фото: Олег ЗОЛОТО

3 сентября волонтеры поисковых отрядов объявили о поиске в Мончегорске двух сестер - 9-летнюю Киру Волкову и 8-летнюю Милану Волкову.

Девочки пошли домой после занятий в лицее им. Сизова, но домой вовремя не пришли. Поэтому родители заволновались и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.

Около семи вечера того же дня стало известно, что поиски завершены.

- Живы, - уточнили в отряде "СеверСпас".

Подробности поисков не уточняются в интересах несовершеннолетних.

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