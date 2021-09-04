Завершены поиски двух сестер-школьниц в Мончегорске

Девочки не пришли домой после уроков.
Фото: Олег ЗОЛОТО
3 сентября волонтеры поисковых отрядов объявили о поиске в Мончегорске двух сестер - 9-летнюю Киру Волкову и 8-летнюю Милану Волкову.
Девочки пошли домой после занятий в лицее им. Сизова, но домой вовремя не пришли. Поэтому родители заволновались и обратились за помощью в полицию и к волонтерам.
Около семи вечера того же дня стало известно, что поиски завершены.
- Живы, - уточнили в отряде "СеверСпас".
Подробности поисков не уточняются в интересах несовершеннолетних.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Личность утонувшего в озере Большой Вудъявр установили. Тело в воде нашли рыбаки (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru