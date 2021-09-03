Погода в Мурманске на 4, 5 сентября 2021 года: дождь, до +8 градусов

Кольский полуостров остается под влиянием тыловой части циклонической депрессии. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области становится все прохладнее. При выходе на улицу стоит захватить с собой зонт, а также надеть теплый свитер.

- 4 сентября ожидается облачная погода. Временами дождь. Ветер северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью +1 - 6, днем +3 - 8 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

До 6 сентября Кольский полуостров останется под влиянием тыловой части многоцентровой циклонической депрессии, расположенной на севере Европейской части России. В этот период в нашем регионе сохранится холодная с дождями погода. Температура воздуха 5 и 6 сентября существенно не изменится.

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