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Происшествия3 сентября 2021 16:37

В Мурманске два водителя стали выяснять отношения прямо на дороге

Один из них достал газовый баллончик
Ника СВЕТЛОВА
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Мужчины стали выяснять отношения прямо на дороге. Фото: скриншот видео

Мужчины стали выяснять отношения прямо на дороге. Фото: скриншот видео

Два водителя, попавших в ДТП на улице Папанина в Мурманске, стали выяснять отношения прямо на проезжей части. Их конфликт попала на видеорегистратор другой машины, и ее водитель выложил запись в группу "Мурманск ДТП ЧП".

Один из участников ссоры кинулся с кулаками на оппонента, а тот достал газовый баллончик и распылил его на обидчика.

Напомним: в Заполярном автолюбитель, который едва не сбил папу с ребенком, тоже применил против них газовый пистолет.

Водители в Мурманске выясняют отношения на дороге
Видео: vk.com/murmansk_dtp

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