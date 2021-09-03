В Мурманске два водителя стали выяснять отношения прямо на дороге

Мужчины стали выяснять отношения прямо на дороге. Фото: скриншот видео

Два водителя, попавших в ДТП на улице Папанина в Мурманске, стали выяснять отношения прямо на проезжей части. Их конфликт попала на видеорегистратор другой машины, и ее водитель выложил запись в группу "Мурманск ДТП ЧП".

Один из участников ссоры кинулся с кулаками на оппонента, а тот достал газовый баллончик и распылил его на обидчика.

Напомним: в Заполярном автолюбитель, который едва не сбил папу с ребенком, тоже применил против них газовый пистолет.

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