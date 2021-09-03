Дом в Полярном стал объектом культурного наследия

Дом нуждается в реставрации. Фото: минкультуры МО

Еще одно здание в Мурманской области приобрело особый культурный статус. Под защитой государства теперь находится жилой дом №4 на улице Моисеева в Полярном - он стал объектом культурного наследия регионального значения.

Соответствующее распоряжение подписала министр культуры региона Ольга Обухова. Здание внесут в единый государственный реестр памятников истории и культуры народов России.

Судя по фотографиям, дом 1938 года постройки выглядит не очень хорошо - его фасад осыпался, нуждается в реставрации. Возможно, теперь его приведут в надлежащий вид.

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