Житель Мурманска сыграл главную роль в новом фильме Кирилла Серебренникова

Семен Серзин выпускник мурманской Детской театральной школы.

Жителям Мурманской области стоит присмотреться к новому фильму Кирилла Серебрянникова "Петровы в гриппе" по книге Алексея Сальникова - одну из главных ролей в нем сыграл мурманчанин Семен Серзин. Картина получила приз на Каннском кинофестивале за лучшую операторскую работу.

Вместе с нашим земляком сыграли Чулпан Хаматова, Юрий Колокольников, Иван Дорн, Юлия Пересильд, Юрий Борисов, Александр Ильин, Тимофей Трибунцев.

- Премьера фильма «Петровы в гриппе» состоится 5 сентября в Мурманске - в 16.00 в «Кронверк Синема» (ТРЦ «Форум»). А Семен Серзин планирует приехать в родной город, чтобы лично представить фильм землякам. Семен - выпускник мурманской Детской театральной школы, а сегодня – театральный режиссер, создатель независимого театрального объединения «Невидимый театр» в Санкт-Петербурге, - сообщили в Центре развития кинопроизводства. Мурманская область.

Фильм рассказывает об автослесаре, библиотекаре и их сыне, которые заболевают гриппом и их жизнь становится похожей на бред сумасшедшего.

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