На проезде Портовый в Мурманске ограничат движение

На проезде Портовый временно ограничат проезди парковку. Фото: Андрей АБРАМОВ

Водителям в Мурманске стоит запомнить об ограничении движения в центре.

- Будет запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта, за исключением общественного транспорта и имеющего спецпропуска установленного образца, на парковке в районе дома №25 по проезду Портовому (музей АО «ММТП») с 18.00 6 сентября до 23.00 7 сентября, - сообщили в администрации Мурманска.

На это же время по участку Портового проезда будет ограничено движение.

Напомним: на следующей неделе водителей не пустят на улицу Воровского.

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