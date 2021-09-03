В Мурманске на два дня перекроют улицу Воровского

На улице Воровского перекроют движение с 10 по 12 сентября.
Фото: Мария ПАШЕНКОВА
В центре Мурманска снова перекрывают движение.
- Будет запрещено движение, остановка и стоянка всех видов транспорта по улице Воровского, от проспекта Ленина до дома №13 по улице Воровского, с 00 часов 10 сентября до 23 часов 12 сентября, - сообщили в администрации Мурманска.
В мэрии пока не уточняют из-за какого мероприятия перекроют улицу, на которой обычно проходят ярмарки.
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