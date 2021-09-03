Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 сентября 2021 года составило 1855 человек

За последний день выявили 147 новых случаев заражения COVID-19. Фото: ИВАНОВА Диана

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 3 сентября 2021 года - 1855 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. Напомним: в оперштабе объяснили, почему в регионе сохраняется столь высокий показатель по летальным исходам.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 246 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 147 новых случаев заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 68 614 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

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