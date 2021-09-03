Автоподъезд к Североморску перекроют для всех видов транспорта

Водителей просят учесть изменения. Фото: правительство МО

С 6 по 9 сентября автоподъезд к Североморску вновь перекроют для всех видов транспорта.

Речь идет об участке автодороге Р-21 «Кола», подъезд к Североморску километр 14+297 - километр 19+027. Ограничения вводятся в связи с проведением взрывных работ, которые запланированы с 10 часов утра до 12 часов дня.

Водителей просят учесть изменения и продумать маршрут для движения, в связи с вводимыми ограничениями. Ранее этот участок дороги так же перекрывался для движения в связи с проведением ряда работ.

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