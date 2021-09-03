"Пахли сметаной": житель Мурманска нашел на Терском берегу необычные грибы

Северяне делятся кадрами необычной тихой охоты.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Сезон тихой охоты в Мурманской области, несмотря на погоду, продолжается. Некоторые грибы удивляют своим внешним видом северян.
Так, мурманчанин Павел Кондратьев во время поездки по Терскому берегу нашел грибы-кораллы и даже розовые.
- На самом деле, для нас они выглядят непривычно, а вот местные жители их находят часто. Чаще всего встречаются к реке и морю. Интересно, что один вид даже пах сметаной, - рассказал Павел Кондратьев "КП"-Мурманск".
Мурманчанин нашел гриб-коралл. Фото: Павел Кондратьев
Он нашел справочник, который подсказал, что некоторые из найденных грибов съедобны. Только мало кто решится из приготовить. К слову, некоторые из них, например, ежевик коралловидный, занесен в Красную книгу Мурманской области, за их сбор грозит наказание.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Доктор Мясников собирает в Мурманской области грибы. Ранее он приезжал в Заполярье зимой ради купания в море (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31
Почта kpmurmansk@phkp.ru