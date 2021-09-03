"Пахли сметаной": житель Мурманска нашел на Терском берегу необычные грибы

Северяне делятся кадрами необычной тихой охоты. Фото: Иван МАКЕЕВ

Сезон тихой охоты в Мурманской области, несмотря на погоду, продолжается. Некоторые грибы удивляют своим внешним видом северян.

Так, мурманчанин Павел Кондратьев во время поездки по Терскому берегу нашел грибы-кораллы и даже розовые.

- На самом деле, для нас они выглядят непривычно, а вот местные жители их находят часто. Чаще всего встречаются к реке и морю. Интересно, что один вид даже пах сметаной, - рассказал Павел Кондратьев "КП"-Мурманск".

Мурманчанин нашел гриб-коралл. Фото: Павел Кондратьев

Он нашел справочник, который подсказал, что некоторые из найденных грибов съедобны. Только мало кто решится из приготовить. К слову, некоторые из них, например, ежевик коралловидный, занесен в Красную книгу Мурманской области, за их сбор грозит наказание.

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