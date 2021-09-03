Виновник пожара на Коминтерна в Мурманске возместит ущерб погорельцам

В доме на Коминтерна горела ремонтируемая кровля. Фото: vk.com/murmansk_dtp

25 августа в Мурманске случился серьезный пожар в доме №15 на улице Коминтерна, были эвакуированы 100 человек.

В здании с июня идет ремонт кровли по программе капремонта. ЧП проверила прокуратура и нашла нарушения со стороны Фонда капремонта Мурманской области. В самой организации прокомментировали обвинение.

Фонд привлек для контроля за работами стороннюю организацию, которую выбрали через аукцион.

- С начала июля помимо еженедельного обхода инженеров Фонда капитального ремонта, контроль за ходом работ осуществляла и специальная компания. В частности ее представитель выходил на объект 25 августа – в день, когда и произошел пожар – и зафиксировал, что бригады на объекте нет, а также выдал предписание о необходимости наличия общего журнала работ непосредственно на объекте. Подчеркну, что причины произошедшего пожара сейчас устанавливают специалисты Главного управления МЧС по Мурманской области. После того, как будет установлен виновник случившегося, им начнется работа по возмещению ущерба всем пострадавшим, - сообщил генеральный директор Фонда капремонта по Мурманской области Федор Денисов.

Ремонт кровли планируют завершить в октябре.

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