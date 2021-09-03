"Будем плавать": в Мурманске ожидается сильный дождь

Два дня Мурманск будет с дождями. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

Осень в Мурманской области только началась, а уже готовит северянам испытания. Ранее в МЧС предупредили об усилении ветра. Но и это еще не все.

- Ближайшие пару суток Мурманск проведет во власти циклонической депрессии, застрявшей на востоке Баренцева моря. По ее тыловой части то и дело будут нырять частные циклоны, которые обеспечат непрерывный дождь практически до конца субботы. Наиболее сильным дождь будет в пятницу, за сутки может выпасть до 20 мм осадков. В субботу чуть подотпустит, выпадет от 5 до 10 мм, в дождях уже будут перерывы, - сообщает паблик "Погода в Мурманске".

Напомним: на выходных в Хибинах ожидается мокрый снег.

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