Оперштаб по Мурманской области прокомментировал, почему каждый день выявляют по 9 умерших по коронавируса

Очень часто число смертей от коронавируса за сутки достигает 9. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все лето в Мурманской области наблюдается печальная стабильность - по 9 умерших от коронавируса в сутки.

Иногда эта цифра меняется, например, 7-8 умерших, но 9 - словно заколдованный показатель. При этом дней, когда бы не было умерших от COVID-19, нет. Оперштаб прокомментировал то, что северянам уже давно кажется подозрительным.

- Ответить однозначно не представляется возможным в силу объективных причин. Мы предлагаем вам принять во внимание следующие обстоятельства. Третью волну коронавируса федеральные эксперты характеризуют, в том числе, выраженной тяжестью заболевания. В первую и вторую волны заболевших было много, но переносили они ковид легче. Делать выводы о состоянии эпидемиологического процесса в регионе, сравнивая количество умерших и заболевших, некорректно, так как летальность при COVID-19 обусловлена развитием осложнений заболевания, нарушением функционирования органов и систем организма. Наличие и сроки развития осложнений, длительность поддержания жизненно важных функций организма индивидуальны, - отметили в оперштабе Мурманской области.

Статистика кажется жителям Мурманской области подозрительной. Фото: yandex.ru/covid19/stat

Также там отметили, что может снижаться число заболевших, но число смертей от коронавируса может сохраняться высоким.

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