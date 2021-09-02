За ложный донос об угоне авто на жителя Кировска завели уголовное дело

Мужчину судили за ложный донос об угоне авто. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ложный донос об угоне автомобиля довел жителя Кировска до суда.

Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина обратился в дежурную часть отдела полиции и написал заявление, что у него якобы угнан автомобиль.

Полицейские, расследуя «преступление», выяснили, что машину никто не угонял, а донос был ложным. В отношении северянина возбудили уголовное дело, предусмотренное ч. 1 ст. 306 УК РФ, и обвинили в заведомо ложном доносе о совершении преступления.

– Мужчина был признан виновным. При назначении наказания суд учел характер и степень общественной опасности совершенного преступления и личность виновного, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи, – сообщили в пресс-службе УМВД по Мурманской области.

Согласно приговору суда, северянину предстоит заплатить штраф в 15 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жительницу Кировска признали виновной в ложном доносе об изнасиловании. Женщина обвинила знакомого, на которого обиделась (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru