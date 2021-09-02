Жителей Мончегорска напугала змея

На фотографии северяне разглядели ужа. Фото: Надежда Соколова

Судя по прогнозу, нас ждет холодное начало осени, поэтому змеи, которые летом часто вылезают погреться на солнышке, скоро погрузятся в спячку. А пока северяне рассказывают, что видят их совсем рядом.

- У магазина "Малыш" в этом болоте. Лучше не трогать, дети сразу убежали, - написала в паблике "Подслушано Мончегорск" Надежда Соколова.

Впрочем, некоторые комментаторы не поверили в достоверность фото.

- А у "Малыша" никакие кувшинки не растут, - написала Ольга Коченова.

- И на этом месте нет деревянного помостка, - добавил Александр Фешкин.

К слову, единственный вид змей, который водится в Мурманской области - это занесенная в Красную книгу региона гадюка обыкновенная. А вот ужи у нас редкость.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Кировске в подъезде обнаружили змею. Беглянка оказалась домашней, и ее уже вернули хозяйке (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru