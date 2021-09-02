Погода в Мурманске на 3 сентября 2021 года: дождь, местами сильный ветер

Основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Мурманской области, как и прогнозировали синоптики, сохраняется прохладная погода. К счастью для северян, отопление уже дали.

- 3 сентября будет облачно, временами дождь. Ветер ночью западный, северо-западный умеренный, утром и днем северный умеренный, местами сильный. Температура воздуха ночью от 0 до +5, днем +4+9 градусов, - сообщили в мурманском гидрометцентре.

В ближайшее время основным погодообразующим фактором будет многоцентровая циклоническая депрессия, расположенная на западе Баренцева моря и северо-западе Европейской части России. Постепенно в наш регион будут поступать холодные арктические воздушные массы, так что на "бабье" лето рассчитывать не приходится.

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