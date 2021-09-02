Прокуратура Мурманска выявила нарушения в колониях при проведении свиданий

Спецпрокуратура внесла представления начальникам колоний.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В августе мурманская прокуратура проверила исполнение законодательства в исправительных учреждениях УФСИН по Мурманской области. Нарушения выявили в предоставлении осужденным свиданий.
- Дана оценка деятельности администраций исправительных учреждений в части материально-бытового обеспечения комнат длительных свиданий, соблюдения пожарной безопасности и инструктажа граждан, ведения журналов регистрации и карточек учета свиданий, выдачи посылок, передач и бандеролей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.
Так, в комнатах для свиданий было недостаточно мебели и инвентаря хозяйственного обихода, должностные лица не вели должным образом документацию, также нарушались требования пожарной безопасности.
Спецпрокуратура внесла представления начальникам колоний с требованием устранить допущенные нарушения закона.
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