Прокуратура Мурманска выявила нарушения в колониях при проведении свиданий

Спецпрокуратура внесла представления начальникам колоний. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В августе мурманская прокуратура проверила исполнение законодательства в исправительных учреждениях УФСИН по Мурманской области. Нарушения выявили в предоставлении осужденным свиданий.

- Дана оценка деятельности администраций исправительных учреждений в части материально-бытового обеспечения комнат длительных свиданий, соблюдения пожарной безопасности и инструктажа граждан, ведения журналов регистрации и карточек учета свиданий, выдачи посылок, передач и бандеролей, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Так, в комнатах для свиданий было недостаточно мебели и инвентаря хозяйственного обихода, должностные лица не вели должным образом документацию, также нарушались требования пожарной безопасности.

Спецпрокуратура внесла представления начальникам колоний с требованием устранить допущенные нарушения закона.

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