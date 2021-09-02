В Мурманске заготовили 93 литра антиковидной плазмы

В Мурманской области заготовили почти центнер антиковидной плазмы.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области создают запас антиковидной плазмы, которую будут использовать для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Сейчас благодаря донорам собрали уже 93 литра, 10 из них уже переданы в больницы.
- На донацию приходят как опытные доноры после выздоровления, так и те, кто решил помочь больным коронавирусом после перенесенного заболевания. Каждый донор проходит медицинский осмотр, сдает анализы, угощается сладким чаем, сдает кровь и получает компенсацию за питание - 970 рублей, - сообщили в минздраве Мурманской области.
Перед тем как отдать компоненты крови, их проверяют на уровень антител, а также выдерживают на карантине 120 дней.
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