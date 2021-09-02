Молодые жители Мурманской области по «Пушкинской карте» смогут бесплатно посетить концерты, спектакли и выставки

"Пушкинскую карту" получат жители Мурманской области от 14 до 22 лет. Фото: правительство Мурманской области

В рамках программы «Пушкинская карта» молодые северяне смогут бесплатно посещать концерты, спектакли и выставки в учреждениях культуры.

Карту выдадут молодым людям от 14 до 22 лет. Ее баланс в 2020 году был равен 3 тысячам рублей, а в 2022-м увеличится до 5 тысяч рублей. При помощи «Пушкинской карты» молодые люди смогут приобретать билеты в театры, музеи, концертные залы и другие учреждения культуры за государственный счет. В этом году карту планируют выдать миллиону человек.

– На сегодняшний день в программе задействовано около 1500 учреждений культуры со всей страны, готовых предложить молодым людям более 10 000 различных событий. К программе подключилась и Мурманская область – региональные учреждения культуры предлагают молодым северянам и гостям Заполярья более 50 активностей, в числе которых музейные экскурсии, спектакли и концерты, – сообщили в министерстве культуры Мурманской области.

Получить карту можно через подтвержденный аккаунт на портале «Госуслуги» и приложение «Госуслуги. Культура». Карта может быть виртуальной или пластиковой платежной системы "Мир". Те, кто не имеет смартфонов и постоянного доступа в интернет, смогут обратиться в любое отделение "Почта Банк" и заказать физическую пластиковую карту, которой можно будет расплатиться в кассах музеев и театров.

Организаторы напоминают, что купленные билеты - именные и передать их другому человеку нельзя.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Посетительница краеведческого музея в Мурманске забыла отдать номерок и вернула его почтой из Санкт-Петербурга. Жители культурной столицы в очередной раз восхищают своим отношением (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru