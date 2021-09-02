На выходных в некоторых городах Мурманской области обещают снег

В Кировске на выходных обещают мокрый снег.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Бабьего лета в прогнозе синоптиков для Мурманской области пока нет. Наоборот, на выходных нам обещают холодную погоду.
Сайт rp5.ru сообщает, что 4-5 сентября в Кировске, Коашве, Титане будет идти снег с дождем.
Ранее мы писали, что снега, который выпадет и ляжет на землю, в Мурманской области пока не будет, но вот в горах белые мухи будут летать.
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