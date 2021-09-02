Появились подробности спасения мужчины у озера Гремиха

От медицинской помощи мужчина отказался. Фото: https://vk.com/szrpso

Спасатели Мурманского арктического аварийно-спасательного координационного центра рассказали подробности спасения мужчины, который заблудился в лесу в районе поселка Ура-Губа.

Так, 1 сентября от жителя региона поступило сообщение о том, что что его знакомый из Гаджиево утром 31 августа отправился вместе со спаниелем в окрестности озера Гремиха на автомобиле. Но заблудился в лесу и подвернул ногу.

- Выехавшие к месту спасатели приступили к поискам в указанном районе. При попытках связаться с потерявшимся, абонент находился вне зоны действия сети. Дневные поиски успеха не принесли. Ночью работы продолжились. Осматривалась местность, охотничьи избы. Всю ночь работало сигнальное громкоговорящее устройство (СГУ). Именно на звуки СГУ пострадавший утром вышел к спасателям, - сообщили в Северо-Западном РПСО.

Северянина доставили к личному автомобилю и передали родственникам. От медицинской помощи мужчина отказался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В озере Большой Вудъявр нашли труп мужчины. Спасатели вытащили тело на берег (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru