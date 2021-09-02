Жители Мурманска в лидерах рейтинга довольных жизнью россиян

Мурманчане вполне довольны жизнью. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Финансовый университет при правительстве РФ провел исследование, решив выяснить, в каких крупных и средних городах нашей страны люди больше всего удовлетворены своей жизнью. Мурманск тоже оказался в этом списке, причем в лидерах.

- Самый высокий уровень удовлетворенности своей жизнью в августе отмечен в Москве, Санкт-Петербурге, Мурманске, Петрозаводске и Калуге, - сообщает "Российская газета" со ссылкой на исследование.

Также отмечается, что мурманчане, как и жители столиц, не обременены проблемами.

А вот хуже всего дела складываются у жителей Якутска, Читы, Владивостока, Хабаровска и Улан-Удэ. В августе доля семей, озабоченных теми или иными серьезными проблемами - со здоровьем, трудоустройством, сохранением уровня жизни, составила 27%.

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