Житель Мурманска нашел на побережье Баренцева моря причудливых разноцветных медуз

Медуз нашли на полуостровах Средний и Рыбачий. Фото: www.tv21.ru/ Александр Коцага

Мурманчанин Александр Коцага, корреспондент ТВ-21, отправился в путешествие на полуострова Средний и Рыбачий. Во время своих странствий по Кольскому краю он повстречал интересных морских обитателей - разноцветных медуз.

- На побережье Баренцева моря во время отлива увидели огромных медуз, которых выбросило на берег. Все разных размеров и цветов – желтые, фиолетовые, синие и красноватые. Мы были удивлены причудливостью форм морских обитателей. Одну из них обнаружили на самой крайней точке полуострова Рыбачий – мысе Немецкий. Еще одна гигантская медуза оказалась на широкой литорале - на западном побережье полуострова, - рассказал Александр.

Медузам, оказавшимся на берегу, теперь нужно ждать прилива, чтобы вернуться домой, в родное море.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Летали прямо перед носом: Волонтер встретила на Айновских островах атлантических тупиков. Девушка сделала отличные кадры с морскими птицами (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru