Кольская АЭС выработала 5,7 млрд киловатт-часов с начала года

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4.

В августе 2021 года Кольская атомная станция выдала в Единую энергетическую систему страны 638,3 млн кВтч электроэнергии, что на 97,1 млн кВтч больше, чем в июле 2021 года.

В настоящее время в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4.

В соответствии с диспетчерским графиком нагрузка станции составляет 960 МВт.

Уровень радиационного фона в районе расположения Кольской атомной электростанции соответствует значениям естественного природного фона на территории Мурманской области.

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