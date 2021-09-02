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Звезды2 сентября 2021 9:32

Александр Робак показал выход в Баренцево море

Актер снимается в Мурманской области
Ника СВЕТЛОВА
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Александр Робак снимается в Мурманской области.

Александр Робак снимается в Мурманской области.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

В Мурманской области продолжаются съемки фильма "Три минуты молчания", одну из ролей в котором играет Александр Робак.

В своем Instagram он делится кадрами из Заполярья, например, из Териберки.

Теперь же Александр Робак показал подписчикам выход в Баренцевом море. Погода в тот день была противоречивой: то дождь, то солнце.

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