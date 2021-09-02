Прокуратура нашла нарушения при ремонте кровли сгоревшего дома на улице Коминтерна в Мурманске

Пожаром на улице Коминтерна занялась прокуратура.
Фото: Антон ЗАБИРОВ
25 августа в Мурманске случился серьезный пожар в доме №15 на улице Коминтерна, эвакуировали около 100 человек. В здании шел ремонт кровли по программе капремонта.
Пожар проверила прокуратура и нашла нарушения.
- Осуществление строительного контроля за действиями подрядной организации, в соответствии с условиями договора, обеспечивает заказчик. При этом, согласно технической документации на указанный многоквартирный дом, мероприятия по строительному контролю за ходом и безопасностью проведения строительных работ организацией не осуществлялись с 28 июня, - уточнили в надзорном ведомстве.
Руководителю Фонда капремонта вынесли предписание.
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