Прокуратура нашла нарушения при ремонте кровли сгоревшего дома на улице Коминтерна в Мурманске

Пожаром на улице Коминтерна занялась прокуратура. Фото: Антон ЗАБИРОВ

25 августа в Мурманске случился серьезный пожар в доме №15 на улице Коминтерна, эвакуировали около 100 человек. В здании шел ремонт кровли по программе капремонта.

Пожар проверила прокуратура и нашла нарушения.

- Осуществление строительного контроля за действиями подрядной организации, в соответствии с условиями договора, обеспечивает заказчик. При этом, согласно технической документации на указанный многоквартирный дом, мероприятия по строительному контролю за ходом и безопасностью проведения строительных работ организацией не осуществлялись с 28 июня, - уточнили в надзорном ведомстве.

Руководителю Фонда капремонта вынесли предписание.

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