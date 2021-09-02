Бывшая начальница медсанчасти в Мурманской области забирала половину всех премий подчиненного

Экс-начальница медсанчасти "заработала" полмиллиона рублей, забирая часть премии у подчиненного. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Суд вынес приговор бывшей начальнице филиала МСЧ №5 ФГБУЗ ЦМСЧ № 120 ФМБА России в Полярном. Как сообщили в СУ Следственного комитета по Мурманской области, в ее отношении возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).

Почти два года - с января 2016 года по февраль 2018-го - женщина выписывали премии сотрудникам медсанчасти.

- У одного из подчиненных сотрудников подсудимая требовала половину денежных средств от суммы каждой премии. Находившийся в прямой служебной и административной зависимости сотрудник передавал требуемую начальником сумму. Незаконным образом виновная получила денежные средства в сумме 505 000 рублей, которыми распорядилась по собственному усмотрению, - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области (по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ) Алина Александрович

Лавочку прикрыли сотрудники УФСБ. Свою вину на суде экс-начальница признала полностью, и в итоге получил штраф в 40 тысяч рублей.

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