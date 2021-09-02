Доктор Мясников собирает в Мурманской области грибы

Доктор Мясников уже третий раз за год гостит в Мурманской области. Фото: архив Геннадия Попова

Доктор Мясников снова прилетел в Мурманскую область. Глава Терского района Геннадий Попов поделился фотографией со гостем, который остановился на юге Заполярья.

Сам Александр Мясников в своем Instagram пока выложил только один снимок из этой поездки, сделанный во время тихой охоты.

- Грибы считают «лесным мясом» и верят в их полезность зря! Увы! Сам всю жизнь их собираю, разбираюсь в них, и также очень долго верил, что это ценный пищевой продукт. Пока не задумался — а почему нигде в Мире лесные грибы практически не собирают, а предпочитают выращивать шампиньоны? Стал про них читать и понял, что почти всё про грибы у нас — очередной миф! Белков там совсем мало — 3%, да и те усваиваются крайне плохо из-за высокого содержания в грибах хитина, - написал доктор в своем аккаунте.

Также, по его мнению, грибы, как губка, впитывают в себя соли тяжелых металлов, минералы и другое, и получается, что мы едим таблицу Менделеева.

Напомни: доктор Мясников прилетал в Мурманскую область, несмотря на то, что заболел герпесом. И купался в Баренцевом море. Также в начале лета он посетил Кубок мира по силовому экстриму.

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