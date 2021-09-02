Комик Евгений Чебатков рассказал, как погружался на дно озера в Мурманской области в водолазном скафандре XIX века

Евгений Чебатков погружался на дно озера в водолазном костюме позапрошлого века. Фото: скриншот видео

В одном из последних выпусков подкаста "Время от времени" комик Евгений Чебатков рассказал о своей поездке в Мурманскую область зимой 2018 года. Тогда он вместе с другими теле- и радиоведущими участвовал в рекламной кампании бренда шин. И в Заполярье им представилась возможность опуститься на дно озера в водолазном скафандре XIX века.

- Он был доработан, модернизирован. Тяжеленые ботинки, каждый килограммов по 35, они сразу тянут тебя на дно. Есть шланг, за который вытягивают, через него же постоянно поступает кислород. За затылком есть отверстие, через которое ты выпускаешь лишний воздух. Важен баланс, иначе у тебя будет или слишком много воздуха и лопнет башка, или не будет вообще, - рассказал Евгений Чебатков.

Свои ощущения он сравнил с космосом: темно, шагаешь в пустоту в скафандре.

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