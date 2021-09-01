Специальный автобус из Ковдора до больницы Мончегорска совершил первый рейс

Шаттл отправляется еженедельно по средам. Фото: минтранс МО

1 сентября отправился в свой первый рейс автобусный медицинский шаттл по маршруту Ковдор - Мончегорск - Ковдор. Напомним: автобус ввели по просьбам местных жителей, которым было трудно добираться к узким специалистам.

- Автобус запущен для подвоза жителей Ковдора к месту лечения и доноров крови в Мончегорск. Проезд абсолютно бесплатный, - сообщили в минтрансе Мурманской области.

Шаттл будет ходить еженедельно, по средам. Из Ковдора: ул. Кошица, 11 (со стороны подъезда автомобилей скорой медицинской помощи), в 06.00. Из Мончегорска: ул. Металлургов, 35а (центральный вход в ЦРБ г. Мончегорска), в 13.00.

Воспользоваться шаттлом для поездки в Мончегорск и обратно может любой житель Ковдора.

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