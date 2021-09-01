В порту Киркенеса горел краболов из Мурманска

Краболов «Глейшер Энтерпрайз» приписан к порту Мурманск.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Вечером 31 августа в порту Киркенеса загорелось судно мурманской компании ООО «Арктисервис» «Глейшер Энтерпрайз» - это построенный в США краболов, порт приписки Мурманск.
По предварительным данным, возгорание произошло в выхлопной трубе левого главного двигателя. Пострадавших нет. Очаг возгорания ликвидирован силами экипажа судна, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.
Сейчас надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося.
Напомним: в начале августа, тоже в Киркенесе, горел краболов "Таманго".
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