В порту Киркенеса горел краболов из Мурманска

Краболов «Глейшер Энтерпрайз» приписан к порту Мурманск. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вечером 31 августа в порту Киркенеса загорелось судно мурманской компании ООО «Арктисервис» «Глейшер Энтерпрайз» - это построенный в США краболов, порт приписки Мурманск.

По предварительным данным, возгорание произошло в выхлопной трубе левого главного двигателя. Пострадавших нет. Очаг возгорания ликвидирован силами экипажа судна, - сообщили в Мурманской транспортной прокуратуре.

Сейчас надзорное ведомство проводит проверку по факту случившегося.

Напомним: в начале августа, тоже в Киркенесе, горел краболов "Таманго".

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