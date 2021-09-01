Житель Кольского района получил штраф в 100 тысяч рублей за укушенную ногу полицейского

Приговор был обжалован защитником осужденного. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель Кольского района попал под суд после того, как повздорил с полицейскими.

Так, мужчину поймали сотрудники полиции, когда он совершал мелкое хулиганство. Будучи недовольным действиями стражей порядка, которые пресекли его противоправное поведение, северянин решил прибегнуть к физической силе. Он ударил ногой в область правой ноги одного инспектора, а второго полицейского оттолкнул и укусил за левую ногу.

- Северянин был осужден за совершение преступления по части 1 статьи 318 УК РФ. Его приговорили к штрафу в размере 100 тысяч рублей с рассрочкой уплаты на 10 месяцев, - сообщили в пресс-службе Мурманского областного суда.

Приговор был обжалован защитником осужденного, однако судебная коллегия по уголовным делам, изучив материалы и доводы, признала приговор суда первой инстанции законным и обоснованным.

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