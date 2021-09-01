Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 сентября 2021 года составило 1837 человек

За сутки умерли еще 9 человек. Фото: Иван Макеев

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 1 сентября 2021 года - 1837 человек. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки от COVID-19 умерли еще 9 человек. К слову, равно год назад число летальных исходов в регионе составляло 162.

Мурманская область остается на втором месте по смертности от ковида, уступая лишь Санкт-Петербургу. В заполярном регионе приходится 243 умерших на 100 тысяч населения.

За последний день выявили 153 новых случая заражения COVID-19. Всего в Мурманской области с начала пандемии коронавирус подхватили 68 316 человек. Наибольшее количество заболевших приходится на Мурманск, Североморск и Кандалакшский район.

Напомним: в Мурманске разрешили проводить концерты, спектакли и другие мероприятия. Но ковидные ограничения все равно действуют.

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