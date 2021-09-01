В Мурманской области осудили иностранца за организацию канала миграции для африканцев

Иностранца признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 322.1 УК РФ. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Пограничники Карелии выявили в Заполярном выходца одной из стран Ближнего Востока, который создал канал незаконной миграции через российско-норвежский участок границы.

Так, предприимчивый иностранец организовал незаконное пребывание в России и транзитный проезд через Мурманскую область для граждан одной из стран Северной Африки, которых пограничники задержали при попытке незаконного пересечения госграницы. Их выдворили за пределы нашей страны.

31 августа этого года вступил в силу приговор Печенгского районного суда в отношении выходца страны Ближнего Востока. Иностранца признали виновным в совершении преступления по части 1 статьи 322.1 УК РФ.

- Ему назначено наказание в виде штрафа - 50 тысяч рублей. Суд учел, что мужчина впервые совершил преступление средней тяжести на территории РФ, полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном, - сообщили в пресс-службе пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

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