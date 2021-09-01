У озера Гремиха спасли подвернувшего ногу мужчину

Северянину помогли добраться до города. Фото: Андрей АБРАМОВ

1 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Александровск обратился мужчина. Он рассказал, что находится в районе озера Гремиха, подвернул ногу и оказался дезориентирован. Самостоятельно передвигаться северянин не мог.

На место были направлены двое спасателей пожарно-спасательного подразделения ЗАТО Александровск и четыре спасателя из Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.

Им удалось обнаружить мужчину. Ему оказали необходимую помощь и помогли добраться до города.

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