У озера Гремиха спасли подвернувшего ногу мужчину

Северянину помогли добраться до города.
Фото: Андрей АБРАМОВ
1 сентября в Единую дежурно-диспетчерскую службу ЗАТО Александровск обратился мужчина. Он рассказал, что находится в районе озера Гремиха, подвернул ногу и оказался дезориентирован. Самостоятельно передвигаться северянин не мог.
На место были направлены двое спасателей пожарно-спасательного подразделения ЗАТО Александровск и четыре спасателя из Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России.
Им удалось обнаружить мужчину. Ему оказали необходимую помощь и помогли добраться до города.
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