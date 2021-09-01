Директора похоронной службы Североморска привлекли к административной ответственности

Дело было передано для рассмотрения в УФАС Мурманской области. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Директора муниципального бюджетного учреждения «Специализированная похоронная служба» Североморска привлекли к административной ответственности.

Прокуратура города во время проверки выявила нарушения. В частности, в учреждении выбрали способ оплаты поставщика услуг, противоречащий требованиям Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

– В связи с этим в отношении руководителя учреждения возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.29 КоАП РФ, – сообщили в прокуратуре Североморска.

Дело было передано для рассмотрения в УФАС Мурманской области. В результате директора муниципального учреждения привлекли к административной ответственности в виде штрафа.

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