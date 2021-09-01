На перегоне Хибины-Нефелиновые пески водитель самосвала снес три опоры ЛЭП

Судя по видео, кабина самосвала полностью выгорела. Фото: скрин видео

В районе Апатитов, на перегоне Хибины-Нефелиновые пески, водитель подрядной организации, выполняя строительные работы на участке, уронил три опоры ЛЭП. ЧП произошло 30 августа.

- Водитель самосвала задел провода линии электропередач кузовом и порвал их. Мужчина жив, - сообщили в Instagram-аккаунте "ЧП_РЖД".

Судя по видео, кабина самосвала полностью выгорела.

Как сообщили "КП-Мурманск" в пресс-службе УГИДД по Мурманской области, информация о случившемся Госавтоинспекцию не поступала.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги нам уточнили, что на движение поездов данная ситуация не повлияла.

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