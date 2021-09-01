Куда звонить в Мурманске, если нет отопления

В Мурманской области начался отопительный сезон. Фото: Александр ГЛУЗ

С 1 сентября в Мурманской области начался отопительный сезон. В этом году батареи стали горячими не только в социальных учреждениях, но и в жилых домах.

Впрочем, некоторые северяне могут заметить, что у них в квартирах все еще холодно.

Отметим, что управляющим компаниям дают пять дней, чтобы дать тепло в дома. Если 6 сентября у вас в квартире все еще холодно, можно смело жаловаться. Подскажем, куда.

При Госжилинспекции будет работать "горячая линия" с 08.00 до 20.00 в будни, с 20.00 до 08.00 и в выходные и праздничные дни прием заявок осуществляет автоответчик (с расшифровкой записей утром первого рабочего дня) по телефону 8-800-250-78-25.

- Выездные внеплановые проверки сотрудниками Государственной жилищной инспекции Мурманской области по вопросу отсутствия отопления в жилых помещениях будут проводиться после окончания периода регулировки системы отопления, - сообщили в ГЖИ.

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