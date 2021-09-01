Первый школьный звонок прозвучал для 9 тысяч первоклассников Мурманской области

В Мурманской области прошел День знаний. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

1 сентября за школьные парты сели 9 тысяч мурманских первоклассников. Всего в День знаний школьный звонок услышали более 82 тысяч ребят. Учебный год, как и сообщалось ранее, стартовал в очном формате.

– Во всех муниципалитетах должны быть приняты меры по обеспечению комплексной безопасности учреждений образования – антитеррористической защищенности, соблюдению санитарно-эпидемиологических требований по рекомендациям Роспотребнадзора», – сообщила министр образования и науки региона Ольга Дзюба.

Перед началом учебного года все образовательные учреждения прошли тщательную обработку и дезинфекцию. Учителям и школьникам теперь предстоит ежедневно проходить термометрию, сотрудники учебных заведений и преподаватели будут обязаны использовать средства индивидуальной защиты. За каждым классом будет закреплен кабинет, чтобы минимизировать количество контактов.

Напомним: с 1 сентября 2021 года все школьники с 1 по 4 класс обеспечиваются бесплатным горячим питанием. Это почти 35 тысячи человек. 23,8 тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья, из малообеспеченных семей, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, состоящие на учете у фтизиатра, – будут получать двухразовое бесплатное питание.

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